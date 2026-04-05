درك المغير يوجّه نداءً للتعرف على جثة شخص مجهول الهوية

وجّهت المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالمغير، نداءً للجمهور من أجل التعرف على جثة شخص مجهول الهوية.

وحسب بيان لذات المصالح، فإنه وتبعاً للتحقيق المفتوح من طرف الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بجامعة المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالمغير. و على إثر العثور على جثة شخص متوفى على مستوى إقليم الاختصاص. وعملاً بالإذن النيابي الصادر عن وكيل الجمهورية لدى محكمة جامعة. توجه نداءً لكل من يمكنه التعرف على الشخص المتوفى أو له معلومات عن هويته أو كل ما من شأنه أن يفيد التحقيق التقرب إلى الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بجامعة أو أقرب فرقة للدرك الوطني عبر كامل التراب الوطني.

