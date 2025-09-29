درك المغير يوقف رجلا وامرأة ويحجز أكثر 59 ألف قرص مهلوس

تمكنت مصالح الدرك الوطني لولاية المغير من توقيف شخصين وحجز أزيد من 59 ألف قرص مهلوس.

العملية جاءت في إطار الحفاظ على الأمن والسكينة العموميين والتصدي لمختلف أشكال الإجرام بما فيها التهريب والمتاجرة بالمؤثرات العقلية. وعلى إثر معلومات مؤكدة مفادها وجود شحنة من المؤثرات العقلية داخل سيارة قادمة من اتجاه ولاية بسكرة نحو ولاية المغير سالكة الطريق الوطني رقم 03.

واستغلالا للمعلومة، قام أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بسطيل بوضع سد، أين تم توقيف سيارة سياحية حاول سائقها الفرار بعد رؤيته لنقطة المراقبة. كانت مقتادة من طرف شخص مرفوقاً بامرأة.

وبعد توقيف السيارة وتفتيشها تفتيشا دقيقا، تم العثور بصندوقها الخلفي وكذا المقاعد الخلفية على كمية معتبرة من الأقراص المهلوسة نوع بريغابالين 300 ملغ تقدر بـ 59445 قرص مهلوس. كانت مموّهة ومخبأة بإحكام على إثرها تم توقيف السائق ومرافقته .وإقتيادهما إلى مقر الفرقة لمواصلة التحقيق في القضية.

بعد الانتهاء من التحقيق سوف يتم تقديم المشتبه فيهما أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة المغير.

