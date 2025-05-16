درك المغير يوقف شخصا ويحجز أزيد من 29 ألف مؤثر عقلي 

تمكنت مصالح الدرك الوطني بالمغير، من توقيف شخص وحجز أزيد من 29580 مؤثر عقلي من نوع بريغابالين.

وحسب بيان لذات المصالح، تمت العملية، أثناء قيام أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بأم الطيور بخدمة سد على مستوى الطريق الوطني رقم 46 أ الرابط بين ولاية المغير وولاية أولاد جلال.

وبعد مراقبة وتفتيش سيارة كانت قادمة من إحدى الولايات الجنوبية، تم العثور على كمية معتبرة من المؤثرات العقلية والمقدرة بـ29580 قرص نوع بريغابلين. كانت مخبأة بإحكام تحت الصندوق الخلفي للمركبة و مبلغ مالي قدره 25 مليون سنتيم.

وعلى الفور، تم توقيف صاحبها واقتياده إلى مقر الفرقة لمواصلة التحقيق.

وبعد الانتهاء من التحقيق سوف يتم تقديم المشتبه فيه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة المغير.