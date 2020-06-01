درك الميلية يوقف أفراد شبكة مسلحة اعتدوا على أعوان الغابات بجيجل

تمكن عناصر الدرك الوطني التابعين للفرقة الاقليمية بالميلية في جيجل من عملية الاطاحة بافراد الشبكة الخطيرة التي نفذت الاعتداء الاخير الذي تعرض له اعوان مقاطعة الغابات بذات الولاية.

الإعتداء تم اثناء تأديةاعوان مقاطعة الغابات مهامهم بأعالي بلدية اولاد رابح وحسبما علمته النهار فان العملية الناجحة لعناصر الدرك الوطني.

ومكنت من توقيف 6 اشخاص من مختلف الاعمار بحوزتهم مجموعة من الاسلحة البيضاء فيما لا يزال البحث جاري عن عناصر اخرى.

وهذابعدما تم التعرف على هويتهم هذا ويتنظر ان يتم تقديم افراد الشبكة امام الجهات القضائية خلال الساعات القليلة القادمة.