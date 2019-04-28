درك النجمة يسترجع سيارة مسروقة من حي سانت أوجان بوهران

تمكنت عناصر من الفرقة الإقليمية لدرك النجمة شطيبو سابقا بوهران من استرجاع سيارة مسروقة، حسب بيان لذات المصالح.

وأوضح ذات البيان، أنه بعد استغلال لمعلومات وردت إلى الفرقة تفيد بوجود مركبة من نوع “كيا بيكانتو” رمادية اللون بإقليم منطقة

النجمة بلدية سيدي الشحمي، حيث وعلى الفور تم تحديد موقعها بالضبط وتسطير خطة محكمة أفضت إلى محاصرة السائق واسترجاع السيارة

وعند الوصول إلى عين المكان، تم العثور عليها على مستوى الطريق الولائي رقم102 بمدخل قرية النجمة، حيث قام سائقها بتركها

ولاذ بالفرارعند رؤيته لأفراد الدورية، إذ وبعد تعريفها على مستوى المجموعة تبين بأن السيارة سرقت من حي سانت أوجان بوهر