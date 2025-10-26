درك النجمة يطيح بـ 4 مروجين ويحجز 1196 قرصًا “صاروخ” بوهران

تمكنت عناصر من الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالنجمة في وهران. بناء على معلومات دقيقة من الإطاحة بمجموعة من الأشخاص يشتبه في تورطهم في ترويج المؤثرات العقلية.

العملية تمت بعد الحصول على إذن بالتفتيش من وكيل الجمهورية لدى محكمة السانية تم مداهمة المكان. أين تمكنت ذات العناصر من توقيف أربعة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 27 و35 سنة مع حجز 1196 قرصا مهلوسا من نوع بريقابالين 300 ملغ. ومبلغ مالي قدره 12 مليون سنتيم، إلى جانب سلاح أبيض.

وبعد استكمال جميع الإجراءات القانونية تم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة السانية. بتهمة الانخراط في جماعة إجرامية منظمة متورطة في بيع وحيازة وتخزين المؤثرات العقلية.

