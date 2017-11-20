درك النعامة يحجز قنطارين من الكيف داخل سيارة فخمة

كانت مهربة نحو ليبيا

تمكّنت، أمس، فرقة الأبحاث التابعة للمجموعة الإقليمية للدرك الوطني لولاية النعامة بالجنوب الغربي للوطن، من منع تمرير كمية معتبرة من الكيف المعالج قادمة من الحدود الغربية ومرشحة للتهريب نحو الصحراء الجزائرية الكبرى، حيث يعاد تمريرها لاحقا نحو ليبيا مرورا بغرداية والوادي.

أين تصدت قوات الدرك للمحاولة في المهد، إثر كمين تم نصبه على المحاور الطرقية التي تربط ولاية النعامة بتلمسان مصدر السموم، وعلى إثرها تم تطويق مركبتين فخمتين إحداهما تفسح الطريق والثانية تنقل المخدرات، أين أظهرت عملية تفتيش هذه الأخيرة وجود كمية معتبرة من الكيف المغربي على شكل حقائب وطرود صغيرة مختلفة الأوزان تحمل صناديقها الكرتونية علامة «تويوتا» دلالة على النوعية الرفيعة للمخدر المحجوز، وكانت هذه الشحنة مرشحة لدخول التراب الليبي بعد تسريبها باتجاه غرداية والوادي، كما باشرت الفرقة المذكورة تحقيقات معمقة للوصول إلى عناصر الشبكة الإجرامية التي خططت لتمرير البضاعة المحجوزة.