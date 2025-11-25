درك النعامة يوقف 3 أشخاص ويحجز 51 كلغ من المخدرات

تمكنت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالمشرية، في النعامة، من وضع حد لنشاط شبكة إجرامية مختصة في نقل وتهريب والإتجار بالمخدرات.

وحسب بيان لذات المصلحة الأمنية، تمت العملية بعد إستغلال المعلومة ووضع كمين محكم مَكَّنَ من توقيف سائق المركبة. وهذا بعد ضبط والعثور على 51 كلغ من الكيف المعالج مخبأة ومموهة داخل المركبة.

ومن خلال توسيع دائرة التحريات العملياتية والتنسيق الدائم مع وكيل الجمهورية، تم التعرف على باقي أفراد الشبكة.

وأسفرت العملية عن توقيف 3 مشتبه فيهم تتراوح أعمارهم ما بين 21 إلى 35 سنة.

فيما يبقى 3 آخرين في حالة فرار، مع حجز 3 مركبات سياحية كانت تستعمل في النقل وتهريب المخدرات، هواتف نقالة ذكية ووثائق مزورة داخل السيارات.

وبعد إستيفاء جميع الإجراءات القانونية، سيتم تقديم الموقوفين أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة النعامة.