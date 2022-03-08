درك الوادي يحجز أزيد من 19000 وحدة مشروبات كحولية

حجز أفراد وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالوادي، في عمليات متفرقة 8266 قرص مهلوس مع توقيف 8 أشخاص.

تفاصيل العملية تأتي بحجز فرقة أميه ونسةشخص وحجز 5700 كبسولة.

فيما اوقفت فرقة الحمراية 3 أشخاص وحجزت 1665قرص ببلدية الحمراية، كما تم توقيف شخصين وحجز 891 كبسولة ببلدية الرقيبة وانتحال صفة غير.

كما تم توقيف شخصين في كل من واد العلندة والوادي، فيما فتحت الفرق الإقليمية للدرك الوطني بالوادي تحقيقات في القضايا وتم تقديمهم لدى وكيل الجمهورية محل الاختصاص.

إحتج العشرات من سكان باب الوادي العريق المعروف شعبيا بحي القواطين،بولاية الوادي في وقفة سلمية أمام مجلس قضاء الولاية، مطالبين العدالة بالتدخل العاجل.

وهذا لإنهاء كابوس الذي يعيشونه بهذا الحي. من انتشار باعة الخمور بالمركبات والتي تحول الحي بؤرة انحراف.

وهو ما أدى إلى دهس احد الباعة لطفلة صغيرة والتي فارقت الحياة متاثرة بجروحها.

كما اكد ذات لمحتجين على إنهاء بيوت الدعارة التي تزرع الفسق والمجون البعيد كل البعد عن عادات وتقاليد الحي الشعبي المعروف بتقارب والاحترام الذي يسود كل سكانه.

بالمقابل ناشد سكان الحي بالقصاص وتشديد العقوبات في حق الذين زرعوا الرعب بالحي.

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