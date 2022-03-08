درك الوادي يحجز أزيد من 19000 وحدة مشروبات كحولية
حجزت عناصر الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالرقيبة بولاية الوادي ازيد من 19000 وحدة مشروبات كحولية مموهة بالفضلات الحيوانية.
تفاصيل العملية جاءت بعد ورود معلومات مؤكدة من محاولة إدخال كميات معتبرة من المشروبات الكحولية عبر الطريق الوطني رقم 48.
ليتم توقيف الشاحنة المقطورة وبعد التفتيش الدقيق تم العثور داخل المقطورة على هذه الكمية من المشروبات الكحولية.
وبعد استيفاء كامل الإجراءات القانونية تم تحويل الملف لدى وكيل الجمهورية محل الاختصاص.
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حجز أفراد وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالوادي، في عمليات متفرقة 8266 قرص مهلوس مع توقيف 8 أشخاص.
تفاصيل العملية تأتي بحجز فرقة أميه ونسةشخص وحجز 5700 كبسولة.
فيما اوقفت فرقة الحمراية 3 أشخاص وحجزت 1665قرص ببلدية الحمراية، كما تم توقيف شخصين وحجز 891 كبسولة ببلدية الرقيبة وانتحال صفة غير.
كما تم توقيف شخصين في كل من واد العلندة والوادي، فيما فتحت الفرق الإقليمية للدرك الوطني بالوادي تحقيقات في القضايا وتم تقديمهم لدى وكيل الجمهورية محل الاختصاص.
طالع ايضا: الوادي: سكان باب الوادي ينتفضون على باعة الخمور
إحتج العشرات من سكان باب الوادي العريق المعروف شعبيا بحي القواطين،بولاية الوادي في وقفة سلمية أمام مجلس قضاء الولاية، مطالبين العدالة بالتدخل العاجل.
وهذا لإنهاء كابوس الذي يعيشونه بهذا الحي. من انتشار باعة الخمور بالمركبات والتي تحول الحي بؤرة انحراف.
وهو ما أدى إلى دهس احد الباعة لطفلة صغيرة والتي فارقت الحياة متاثرة بجروحها.
كما اكد ذات لمحتجين على إنهاء بيوت الدعارة التي تزرع الفسق والمجون البعيد كل البعد عن عادات وتقاليد الحي الشعبي المعروف بتقارب والاحترام الذي يسود كل سكانه.
بالمقابل ناشد سكان الحي بالقصاص وتشديد العقوبات في حق الذين زرعوا الرعب بالحي.
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الوادي: توقيف شخص بتهمة حيازة سلاح ناري من الصنف الرابع
تمكن عناصر الشرطة التابعين لأمن دائرة الدبيلة بولاية الوادي خلال اليومين الأخيرين، من توقيف مسبوق قضائيا و حجز سلاح ناري من الصنف الرابع وكذا سلاح ابيض محظور من نوع “كيتور”.
وفي هذا السياق جاءت العملية اثر رصد تحركات مسبوق قضائيا بأحد شوارع المدينة على متن مركبة سياحية ليتم على الفور توقيفه و إخضاعه لعملية التفتيش.
أين تم العثور بحوزته على سلاح ناري من الصنف الرابع وكذا سلاح ابيض من نوع “كيتور” دون سبب شرعي.
هذا و بعد استكمال كافة الإجراءات القانونية اللازمة تم إعداد ملف قضائي للموقوف وتقديمه أمام الجهات القضائية المختصة.
الوادي: توقيف شبكة إجرامية وحجز 4 كلغ كيف معالج
كما تمكن عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية الوادي، من الإطاحة بشخصين ينشطان في نقل و بيع المخدرات.
وحسب بيان لمصالح الأمن بالوادي، فقد تمكنت أيضا من حجز 04 كلغ من المخدرات، وتوقيف مسبوقين قضائيا في العقد الثالث من العمر.
حيث أسفرت العملية عن حجز كمية من المخدرات قدر وزنها الإجمالي بـ 04 كيلوغرام من الكيف المعالج على شكل صفائح.
مخبأة بإحكام داخل مركبة مهيأة للبيع. إلى جانب حجز مركبتين كانتا تستعمل في نقل وبيع هذه السموم، بالإضافة كذلك إلى هواتف نقالة.
وبعد إتمام كافة الإجراءات القانونية اللازمة تم إعداد ملف جزائي للمتورطين وتقديمهما أمام الجهات القضائية.
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