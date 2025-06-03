درك الوادي يوجه نداءً للجمهور

وجّهت المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالوادي، نداءً إلى المواطنين، حول المدعو (س.هـ)، يشتبه فيه في قضية تكوين شبكة إجرامية تمتهن استدراج الفتيات القصر من خارج الولاية.

وحسب بيانٍ للمصالح ذاتها، فإن الموقوف مشتبه فيه في قضية تكوين شبكة إجرامية تمتهن استدراج الفتيات القُصّر من خارج الولاية عن طريق وسائط التواصل الاجتماعي واحتجازهم، وراح ضحيته عدة أشخاص.

في هذا الصدد، توجه المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالوادي، نداء لكل شخص قد وقع ضحية أو محاولة استدراج من طرف المتهم، التقدم إلى مصلحة البحث والتحري للدرك الوطني بالوادي التي فتحت تحقيقا في هذا الشأن. أو إلى أقرب مقر للدرك الوطني عبر تراب الجمهورية لتقديم شكوى أو الإدلاء بشهادة في قضية الحال.