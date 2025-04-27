درك الوادي يوقف 7 أشخاص ويحجز 72 ألف قرص مهلوس

تمكن أفراد مصلحة البحث والتحري للدرك الوطني بالوادي في عمليتين منفصلتين من تفكيك شبكتين إجراميتين، كانتا تنشطان في مجال التهريب والمتاجرة بالمخدرات والمؤثرات العقلية.

وحسب بيان لذات المصلحة، تم توقيف 7 أشخاص وحجز 72.210 كبسولة من المؤثر العقلي نوع بريغابالين 300 ملغ. بالإضافة إلى 3 سيارات كانت تستغل في هذا النشاط الإجرامي.

وجاءت القضية الأولى، بناءً على معلومات واردة إلى أفراد مصلحة البحث والتحري للدرك الوطني بالوادي. مفادها وجود طرد مشبوه على مستوى مكتب استقبال الطرود لإحدى شركات نقل المسافرين وسط مدينة الوادي.

ليتم على الفور، تشكيل دورية والتنقل إلى المكتب السالف الذكر. أين تم العثور على علبة كرتونية كبيرة بها آلة طبخ، وبعد تفتيشها عثر بداخلها على 8355 كبسولة من الـمؤثرات العقلية.

وفور ذلك، تم مباشرة التحريات من أجل تحديد أفراد الشبكة التي تقف وراء هذا النشاط الإجرامي.

أين تم تحديد هوية الشخص الذي وضع الطرد على مستوى مكتب الشركة، وتحديد مكان تواجده. ليتم توقيفه وحجز سيارته السياحية التي استعملها في نقل الطرد.

كما تم بعدها تحديد هوية ومكان تواجد شريكيه وبحوزتهما 35430 كبسولة. إضافة إلى حجز مركبة سياحية استعملت في نقل هذه الشحنة، لترتفع كمية المحجوزات في العملية إلى 43785 كبسولة.

وتعود وقائع القضية الثانية، إلى قيام أفراد السرية الإقليمية لأمن الطرقات للدرك الوطني بالوادي بدورية. على مستوى الطريق الوطني رقم 16 ببلدية الوادي.

أين تم توقيف سيارة سياحية، وبعد تفتيشها تفتيشا أمنيا دقيقا، تم العثور على كمية معتبرة من المؤثرات العقلية تقدر بـ 28.425 كبسولة نوع بريغابالين 300 ملغ. معبأة بحقيبة بلاستيكية بالصندوق الخلفي للمركبة.

ليتم على الفور توقيف سائق المركبة ومرافقه ونقلهم رفقة المحجوزات.

وبعد التعمق في التحقيق، واستغلال الشخصين الموقوفين تمكن محققو المصلحة وفي ظرف وجيز من الوصول إلى باقي أفراد الشبكة.

وبعد الانتهاء من التحقيق في القضيتين، تم تقديم الموقوفين أمام الجهات القضائية المختصة.

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