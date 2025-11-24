درك الوادي يوقف 8 مهربين ويحجز 26 سيارة ومهلوسات

تمكن أفراد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بولاية الوادي بالناحية العسكرية الرابعة، من توقيف 08 مهربين وحجز 26 سيارة سياحية و265 ألف و900 قرص مهلوس من نوع بريقابالين 300 ملغ بالإضافة إلى مبلغ مالي قدره 630 مليون سنتيم.

وأكد المصدر نفسه، أن هذه العملية النوعية تأتي لتؤكد مرة أخرى مدى يقظة الجيش الوطني الشعبي. بكافة مكوناته لتوقيف المجرمين وإحباط مثل هذه العمليات والحد من انتشار آفة المخدرات.

