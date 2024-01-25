درك ام البواقي يحجز ازيد من 1500 قرص مهلوس  ويوقف 7 اشخاص

حجز عناصر المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بأم البواقي، في ثلاث عمليات نوعية من حجز كمية معتبرة من الأقراص المهلوسة والكيف المعالج مع توقيف 7 أشخاص.

ونفذت العملية الاولى بإقليم بلدية عين البيضاء بالضبط بالطريق الوطني رقم 80 الرابط بين ولايتي أم البواقي وسوق أهراس.

ليتم توقيف 3 أشخاص وحجز 190غ من مادة الكيف المعالج، فيما نفذت العملية الثانية على مستوى الطريق ألاجتنابي للوزن الثقيل بلدية عين كرشة أين تم توقيف 3 أشخاص وحجز 602 قرص مهلوس نوع بريغالين 300 ملغ.

اما العملية الثالثة فجاءت بعد الإستغلال الأمثل للمعلومات والتي مفادها تمرير كمية من الأقراص المهلوسة على مثن سيارة أجرة.

ليتم توقيفها بالطريق الوطني رقم 10 الرابط بين ولايتي أم البواقي، وقسنطينة وبعد تفتيشها عثر بداخلها على 1035 قرص مهلوس نوع بريغابالين 300 ملغ .

وعلى الفور تم حجز المركبة والبضاعة وتوقيف سائقها، فيماسيتم تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية المختصة فور الانتهاء من التحقيق.