درك اولاد فايت يطيح بعصابة سرقة ورشات مشاريع البناء

أطاحت الفرقة الإقليمية لدرك أولاد فايت، بسبعة أشخاص، لارتكابهم جناية تكوين جمعية أشرار للسرقة بتوافر ظروف التعدد والليل واستحضار مركبة.

وحسب بيان درك الوطني اولاد فايت، اليوم الأربعاء، فقد تم تقديم شكوى من رعية أجنبي مسؤول عن إنجاز مشروع بناء 520 مسكن.

والمتمثلة في سرقة مجموعة من الأبواب الخشبية، ذات الجودة العالية على أيدي مجهولين في ظروف غامضة ومجهولة.

وقد تم فتح تحقيق معمق مع تنشيط عنصر الإستعلامات، أين أفضت التحقيقات إلى تحديد بعض الأشخاص من ذوي السوابق.

حيث يقطنون بمحاذاة المشروع المستهدف، كانوا يستغلون الليل لسرقة تلك المعدات، ثم نقلها إلى أحد المساكن المهجورة.

ومن ثم الإتصال بأحد الأشخاص الذي يمارس مهنة بيع الخردوات، ليعرضوا عليهم المسروقات وشرائها بثمن زهيد.

وعليه تم ترصد جميع أفراد العصابة والأماكن التي تتردد عليها، حيث تمت مباغتتهم وتوقيفهم في ظرف وجيز.

وبعد التحقيق مع الموقوفين ومواجهتهم بأدلة دامغة، اعترفوا بالأفعال المنسوبة إليهم، مع حجز الشاحنة التي كانت تستعمل في تنفيذ عمليات السرقة.

كما تنقل فوج المحققين إلى بلدية حمادي بولاية بومرداس، أين تم استرجاع مجموعة معتبرة من الأبواب الخشبية ذات النوعية الرفيعة، قدرت بنحو 46 باب خشبي من محل تجاري خاص لبيع الخردوات والأدوات المنزلية.

وقد تم تقديم الموقوفين أمام الجهات القضائية، أين أودعوا جميعهم الحبس بمؤسسات إعادة التربية.