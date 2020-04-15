درك بئر توتة وبراقي يوقفان عصابتين إجراميتين خطيرتين

تمكن درك بئر توتة وبراقي، في عمليتين منفصلتين، من إيقاف عصابتين إجراميتين خطيرتين، بثتا الرعب والـهلع في وسط السكان.

وحسب بيان ذات الهيئة، اليوم الاربعاء، العملية مكنت من توقيف أربعة عشرة 14 شـخصا بكل من بئر توتة وبراقي.

يأتي هذا على إثر بلاغ تلقاه مركز العمليات بالـمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالـجزائر عبر الرقـم الأخضر 1055، مفاده قيام مـجموعة من الأشـخاص باشتباكات عنيفة، بـحي 871 مسكن ببلدية بئر توتة، بين مـجموعة من الـمسبوقين قضائيا.

وعلى الفور، تـم تشكيل دورية مدعـمة بفصائل الأمن والتدخل، عـملية التدخل السريع مكنت من توقيف 8 أشـخاص.

وفي قضية مـمـاثلة، وبعد تلقي بلاغ عبر الرقـم الأخضر 1055، مفاده قيام مـجموعة من الأشـخاص باشتباكات عنيفة بـحي مريـم ببلدية براقي، تم توقيف 6 أشـخاص.

بعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية، سيتم تقديم أطراف القضية أمام وكيل الـجمهورية الـمختص إقليميا، من أجل جناية تكوين جمعية أشرار لإعداد جنحة أو جناية التجمهر الـمسلح للإخلال بالسكينة العمومية، حمل أسلحة بيضاء، الإخلال بالنظام العام التعدي على القوة العمومية، الـمشاجرة على الطريق العمومي، السب والشتم العلني، اختراق الـمراسيم وقرارات الـحجر الصحي.