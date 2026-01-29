درك بئر مراد رايس يطيح بعصابة تُزوّر النقود وحجز 215 مليون سنتيم

تمكنت مصلحة البحث و التحري للدرك الوطني ببئر مراد رايس بالعاصمة من وضع حد لعصابة خطيرة تمتن تزوير الأوراق النقدية.

العملية جاءت على إثر معلومات مؤكدة بقيام شخص بتزوير أوراق نقدية من فئة 2000 دج وبيعها مقابل مببلغ زهيد، ومن خلال الإستغلال الأمثل للمعلومات المستقاة وتنشيط عنصر الإستعلامات وتكثيف التحريات تم تحديد عناصر الشبكة ومكان تواجدهم.

وبعد القيام بجميع الإجراءات القانونية اللازمة، أين تم التنقل إلى مقر إقامة أفراد العصابة ليتم توقيفهم بعد القيام بعملية التفتيش التي كانت نتيجتها إيجابية.

وأسفرت العملية عن توقيف 20 شخص متورط في القضية، وحجز مبلغ مالي قدره 215 مليون سنتيم. مكونة من 1201 ورقة نقدية مزورة من فئة 2000 دج، إضافة إلى حجز عتاد إعلام آلي يستعمل في النشاط الإجرامي والمتمثل في جهاز حاسوب محمول، طابعة التشفير، طابعة خاصة بالصور، ومحاليل حبر بألة الطابعة.

وبعد القيام بجميع الإجراءات القانونية تم تقديم الموقوفين أمام الجهات القضائية المختصة عن جناية تكوين جمعية أشرار لغرض الإعداد لجناية، وتزوير أوراق نقدية ذات سعر قانوني.

