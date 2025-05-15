درك بئر مراد رايس يطيح بعصابة مختصة في المضاربة بسيارات “فيات دوبلو بانوراما”

تمكنت مصالح الدرك الوطني ببئر مراد رايس بالعاصمة، من الإطاحة بعصابة مختصة في المضاربة غير المشروعة في السيارات المحلية “فيات دوبلو بانوراما”.

القضية وحسب بيان لمصالح الدرك الوطني، فقد جاءت في إطار مكافحة ظاهرة المضاربة غير المشروعة في السيارات محلية الصنع من علامة “فيات دوبلو بانوراما”. وبعد رصد منشور من طرف محققي مصلحة مكافحة الاجرام السيبراني بقيادة الدرك الوطني. يقوم صاحبه بعرض مركبة من هذا النوع مقابل مبلغ قدره 505 مليون سنتيم.

على إثر ذلك قامت مصلحة البحث والتحري للدرك الوطني ببئر مراد رايس بفتح تحقيق تحت إشراف وكيل الجمهورية لدى محكمة بئر مراد رايس. وبعد تكثيف التحريات من أجل الوصول إلى الفاعلين، بإستعمال وسائل تقنية في التحقيق. تمكنت المصلحة من توقيف أربعة أشخاص متورطين. من بينهم صاحب وكالة معتمدة لعلامة فيات، مع حجز السيارة محل الإعلان.

بعد إستيفاء الإجراءات القانونية وبالتنسيق الدائم مع السلطات القضائية تم تقديم الأطراف أمام وكيل الجمهورية المختص إقليميا. من أجل جنحة المضاربة غير المشروعة، الذي أمر بإيداع المتورطين بمؤسسة إعادة التربية والتأهيل.

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