درك باب جديد يحقق مع مسؤولين في ديوان الحبوب بشبهات فساد وتبديد أموال عمومية

باشرت فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بباب جديد تحقيقات مع إطارات بالديوان المهني الجزائري للحبوب ومع إطارات بتعاونيات الحبوب في شبهات فساد.

وحسب المعلومات التي تحوزها “النهار اونلاين”، نقلا عن مصادر على صلة بالتحقيقات، فإن مصالح فصيلة الأبحاث لباب جديد ركزت في تحقيقاتها مع المشتبه فيهم حول شبهات فساد وإختلاس و تبديد أموال عمومية

وأضافت ذات المصادر ، أن التحقيقات مست إطارات بديوان الحبوب واتحاد تعاونيات الحبوب بالعاصمة، كما أستدعى محققو الدرك مسؤولين بوحدة الرويبة التابعة لاتحاد التعاونيات.

وأكدت ذات المصادر ، أن التحقيقات شملت مستشارا سابقا لمدير عام ديوان الحبوب وأفراد من عائلته متورطين في شبهات الفساد

كما أن إحدى القضايا محل التحقيق من قبل مصالح الضبطية القضائية تتعلق بتضخيم رواتب مئات الموظفين لعدة سنوات

كما ستركز تحقيقات مصالح درك باب جديد حول قضية اختفاء مخزن معدني للحبوب بحسين داي بعد تفكيكه وهي من بين الملفات الضخمة

وأكدت مصادر “النهار أونلاين”، أن تضخيم الرواتب كبّد الخزينة العمومية خسائر بملايير السنتيمات

وتجدر الإشارة إلى “النهار”كانت أول من فجّر قضية تضخيم الرواتب قبل أكثر من سنة، بالإضافة إلى فضائح مخازن الحبوب التي كبدت الخزينة العمومية أزيد من 2000 مليار سنتيم.