درك باب جديد يقدم متيجي وبلعبدي للمثول للتحقيق بمحكمة سيدي امحمد

قدمت فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بباب جديد، اليوم الأحد، 28 متهما بين رجال أعمال وإطارات ومسؤولين سامين، للمثول أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد بالعاصمة.

وحسب مصادر “النهار أونلاين”، فإن من بين المتهمين الـ 28، رجل الأعمال وصاحب المطاحن الكبرى لتحويل الحبوب حسين متيجي، إلى جانب أفراد من عائلته، منهم زوجته وابنته وابنه.

كما مثل أيضا أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد في نفس القضية، المدير العام السابق لديوان الحبوب محمد بلعبدي ومسؤولين آخرين بالديوان، منهم مديرو تعاونيات سابقين بولايات الغرب.

كما مثل أيضا للتحقيق مديرو وكالات ببنوك عمومية، غير أن الشخصية الأبرز في هذه القضية هو مدير التشريفات السابق برئاسة الجمهورية مختار رقيق.

وتفيد آخر المعطيات، بشأن هذه القضية أنه جرى جلب كل من رجل الأعمال علي حداد والمدعو ا.احمد اطار بوزارة الصناعة بعد استخراجهما من سجن الحراش، للتحقيق أيضا.