درك “باب جديد ” يوسع أبحاثه إلى تيسمسيلت وتيارت في ملف طحكوت

تنقلت اليوم الأربعاء عناصر من المجموعة الإقليمية للدرك الوطني باب جديد بالعاصمة، إلى مقر ولاية تيسمسيلت تحت إشراف قضائي

وذلك لاستكمال التحقيق في ملف كل من الوالي السابق للولاية عبد القادر بن مسعود، وزير السياحة الحالي، ورجل الأعمال طحكوت

الذي تم إيداعه الحبس المؤقت، وذلك لضم ملحقات جديدة وأدلة حول القضية، حيث كشفت مصادر لـ “النهار أونلاين”،

أن فصيلة أبحاث باب جديد مددت التفتيش نحو ولاية تيارت، للمهمة ذاتها في ثاني ملاحقة بعد تلك التي جرت بتاريخ

18 أفريل 2019، حيث فككت الفرقة عددا القضايا المتعلقة بالملف الإستثماري لرجل الأعمال محي الدين طحكوت.