درك باتنة يسترجع 21 رأس من الماعز في ظرف قياسي

تمكن عناصر درك ولاية باتنة، من استرجاع 21 راس من الماعز، في ظرف قياسي بمنطقة بأولاد فاضل.

وفي هذا السياق، وفي بيان لذات المصالح، فقد عثر أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بأولاد فاضل يوم 15 أوت 2022 حوالي الساعة 13:00 بعد الزوال على قطيع من الماعز تمثل في واحد وعشرين رأس وهذا بالخرجة الشرقية لقرية توفانة أثناء قيامهم بدورية بعين المكان.

كما أضاف البيان أنه وعلى الفور تم وضع القطيع عند أحد الموالين المعروفين، والعمل بالتنسيق مع الفرق المجاورة وتكثيف عملية البحث والتحري من أجل التعرف على مالك القطيع عبر القرى المجاورة، أين تم تحديد هويته ويتعلق الأمر بشخص يبلغ من العمر 71 سنة يقطن ببلدية أولاد فاضل.

مواصلة للإجراءات تم تسليم القطيع إلى مالكه بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة، مقابل وصل استلام في نفس اليوم حوالي الساعة 15:00 بعد الزوال.

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