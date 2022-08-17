درك باتنة يسترجع 21 رأس من الماعز في ظرف قياسي
تمكن عناصر درك ولاية باتنة، من استرجاع 21 راس من الماعز، في ظرف قياسي بمنطقة بأولاد فاضل.
وفي هذا السياق، وفي بيان لذات المصالح، فقد عثر أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بأولاد فاضل يوم 15 أوت 2022 حوالي الساعة 13:00 بعد الزوال على قطيع من الماعز تمثل في واحد وعشرين رأس وهذا بالخرجة الشرقية لقرية توفانة أثناء قيامهم بدورية بعين المكان.
كما أضاف البيان أنه وعلى الفور تم وضع القطيع عند أحد الموالين المعروفين، والعمل بالتنسيق مع الفرق المجاورة وتكثيف عملية البحث والتحري من أجل التعرف على مالك القطيع عبر القرى المجاورة، أين تم تحديد هويته ويتعلق الأمر بشخص يبلغ من العمر 71 سنة يقطن ببلدية أولاد فاضل.
مواصلة للإجراءات تم تسليم القطيع إلى مالكه بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة، مقابل وصل استلام في نفس اليوم حوالي الساعة 15:00 بعد الزوال.
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درك باتنة يداهم أوكار الجريمة ويوقف 9 أشخاص
كما قامت المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بباتنة، بمجموعة مداهدمات، لمحاربة أوكار الجريمة وحماية المواطنين، على مدار 48 ساعة.
وحسب بيان لذات الهيئة، أسفرت هذه المداهمات عن معاينة ورفع عدة مخالفات منها 572 مخالفة لقانون المرور. و و242 جنحة لقانون المرور، و404 جنحة تنسيق النقل و31 إجراء سحب رخص السياقة.
كما تم رفع 854 مخالفة وجنحة متعلقة بالشرطة الخاصة. إضافة إلى 09 جنح متعلقة بالشرطة القضائية إلى جانب رفع 49 جنحة ومخالفة متعلقة بالشرطة الاقتصادية.
وأسفرت هذه العمليات عن توقيف 9 أشخاص لتورطهم في جرائم مختلفة وحجز مسدس آلي. و13 خرطوشة و3 أسلحة بيضاء بيريكة.
بالإضافة إلى سلاح ناري تقليدي الصنع و8 خراطيش مملوءة بالمعذر. وكذا 60 قنطار و40 كلغ من أوراق التبغ (مادة الشمة) بنقاوس.
بالإضافة إلى 320 وحدة مشروبات كحولية من مختلف الأحجام والأنواع بكل من بريكة وعين التوتة.
وكذا 33 قرص مهلوس نوع بريقابالین وترامادول وأربعة قارورات غاز مسيل للدموع بكل من بريكة، باتنة وعين التوتة.