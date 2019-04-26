درك باتنة يضبط 25 ألف كيس من “الشمة” المقلدة

تمكنت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بثنية السدرة ببلدية زانة البيضاء ولاية باتنة من حجز25 ألف كيس من مادة الشمة المقلدة

وزن 30 غرام، كانت موجهة للبيع بطريقة غير شرعية حسبما أفاد به اليوم الجمعة من ذات السلك الأمني.

وتم برسم عملية الحجز هذه التي بلغت قيمة مالية إجمالية تقدر بحوالي5 ملايين دج،توقيف شخصين مشتبه فيهما يبلغان من العمر 23 و22سنة.

وتحققت هذه العملية التي تمت مساء أمس الخميس، معلومات مؤكدة تفيد بوجود سيارة تجارية مشبوهة على متنها شخصان معبأة بمادة التبغ

حيث مكن إتخاذ الإجراءات اللازمة وضع نقاط مراقبة على مستوى الطريق الوطني رقم 75 الرابط بين ولايتي باتنة وسطيف

من رصد السيارة المشبوهة وتوقيفها بالمكان المسمى دوار أولاد جحيش ببلدية زانة البيضاء وعند تفتيشها عثر على المحجوزات.

إثر ذلك أقتيد الشخصان إلى مقر الفرقة الإقليمية للدرك الوطني لمواصلة التحقيق حيث تم سماعهما تبعا لتعليمات وكيل الجمهورية

على محضر رسمي عن جنحة حيازة مادة التبغ دون سند قانوني وإطلاق صراحهما مع تسليم المحجوزات إلى مفتشية أملاك الدولة بباتنة.