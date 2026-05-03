درك باتنة يضع حدا لعصابة إجرامية مختصة بسرقة المواشي

تمكن أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بعين التوتة في باتنة، من وضع حد العصابة إجرامية مختصة في سرقة المواشي مع توقيف المشتبه فيهم واسترجاع رؤوس الأغنام المسروقة.

وحسب بيان لذات المصالح، تمت العملية بعد استغلال معلومات مؤكدة واردة للفرقة مفادها قيام مجموعة من الأشخاص بسرقة حظائر مربي الماشية بإقليم الإختصاص، مستغلين ظرف الليل وباستعمال مركبة.

وتم وضع خطة محكمة وغلق جميع المنافذ المحتملة لفرار المشتبه فيهم. مما مكن من ضبطهم وهم في حالة تلبس بسرقة أربع رؤوس أغنام من سلالة محلية.

وتم إلقاء القبض عليهم في مسرح الجريمة بمساهمة فعالة من السكان العملية، مما مكن من استرجاع الماشية وحجز المركبة المستعملة في الجريمة.

ومواصلة للتحقيق وباستعمال التقنيات العلمية للتحري تم التوصل إلى باقي أطراف الشبكة وفك قضايا سرقة سابقة بالمنطقة.

وتم إعداد ملف قضائي من أجل تكوين جمعية أشرار وجنحة سرقة المواشي. وسيتم تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية المختصة فور الانتهاء من التحقيق.