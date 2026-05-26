درك باتنة يطيح بعصابة لسرقة المواشي واسترجاع 15 رأس غنم مستورد

تمكن مستخدمو الدرك الوطني بثنية السدرة من وضع حد لعصابة إجرامية مختصة في سرقة المواشي. مع توقيف المشتبه فيهم واسترجاع رؤوس الأغنام المسروقة.

العملية تمت بعد استغلال معلومات مؤكدة واردة للفرقة مفادها قيام مجموعة من الأشخاص بسرقة الأضاحي بمزرعة بلدية زانة البيضاء. بعد تفعيل عنصر الإستعلام وتكثيف الدوريات تم توقيف 3 أشخاص في حالة تلبس. يقومون بسرقة خروف مستورد خارج أسوار المزرعة في ساعات متأخرة من الليل.

مواصلة للتحقيق تم توقيف 4 أشخاص آخرين واسترجاع 15 خروفا كانت مخبأة داخل إسطبل بمحاذاة المزرعة. فور استيفاء الاجراءات القانونية سيتم تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية المختصة.

