درك باتنة يوقف  ثلاثيني بحوزته بندقية صيد  

ألقت مصالح الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ب”تكسلانت” في ولاية باتنة، القبض على شخص في عقده الثالث من العمر، وحجزت سلاح ناري من الصّنف الخامس.

العملية جاءت بناء على معلومات تحصل عليها أفراد الفرقة، من خلال التحقيق في إحدى القضايا، تفيد بوجود شخص متورط في القضية.

يقطن بقرية “تافجالت” بلدية لمسان ولاية باتنة، يحوز بمنزله على سلاح صيد بدون رخصة استغلالا للمعلومة.

تم التنقل إلى مسكن المشتبه فيه من أجل تفتيشه، أين تم العثور على بندقية صيد ذات ماسورتين نوع JABE عيار 16 ملم دون رخصة قانونية.

المعني تم توقيفه واقتياده إلى مقر الفرقة وفتح تحقيق معه في انتظار مثوله أمام الجهات القضائية المختصة.