درك باتنة يوقف 3 مهاجرين غير شرعيين

تمكن عناصر الدرك الوطني بولاية باتنة من توقيف 3 أشخاص أجانب يحملون الجنسية المالية في الثلاثينات من العمر دخلوا التراب

الوطني بطريقة غير شرعية، حسب ما أفادت به اليوم الأحد المجموعة الإقليمية لهذا السلك الأمني .

و تمت العملية وفقا للمصدر عند نقطة تفتيش أمنية على الطريق الوطني رقم 3 حيث تبين بعد تفتيش ومراقبة روتينية لحافلة لنقل المسافرين

تعمل على خط عين مليلة “أم البواقي” وباتنة،أن جوازات السفر الخاصة بالمعنيين لا تحوي على تأشيرة الدخول الى الأراضي الجزائرية.

وأكد الموقوفون خلال التحقيق معهم بأنهم دخلوا التراب الوطني بطريقة غير شرعية عبر الحدود الجزائرية – المالية منذ حوالي شهرين

قصد العمل في تجارة مواد التجميل والعطور وأنهم إتخذوا أحد الحمامات بإقليم الولاية مرقدا لهم مقابل دفع أجرة يومية.

وقد تم إعداد ملف قضائي ضد الموقوفين الثلاثة في إنتظار تقديمهم أمام وكيل الجمهورية المختص إقليميا، يضيف ذات المصدر.