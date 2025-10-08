درك باتنة يُفكك عصابة لسرقة المواشي بعين التوتة

تمكنت مصالح الدرك الوطني لبلدية عين التوتة بولاية باتنة. من تفكيك عصابة مختصة في سرقة المواشي مع استرجاع الماشية المسروقة.

وحسب بيان خلية الإعلام بمجموعة الدرك الوطني لولاية باتنة، فإن العملية تمت على إثر معلومات وصلت الفرقة مفادها وجود مركبة مشبوهة في منطقة المرجة. ليتم التنقل الى عين المكان أين تبين اختفاء رؤوس ماشية من زريبة ملك أحد الفلاحين.

وبناءً على ذلك تم تشكيل خطة محكمة بالتنسيق مع فرق الدرك المجاورة. وهو ما أدى إلى توقيف المركبة المبحوث عنها والمشتبه فيهم الأربعة، مع استرجاع الماشية المسروقة.

