درك بالبوني تنجح في تطيح بشبكة مختصة في الحرڨة
في إطار مكافحة الجريمة المنظمة لا سيما ظاهرة الحرڨة عبر البحر. وبناء على معلومات واردة الى الفرقة الاقليمية للدرك الوطني بالبوني. مفادها وجود تحضير وتخطيط من شبكة اجرامية تنشط بولاية عنابة في تنظيم رحلات عبر البحر للهجرة الى الضفة المقابلة. بطريقة غير شرعية انطلاقا من شواطئ ولاية عنابة.
وعلى اثر معلومات الواردة تم تنشيط عنصر الاستعلام ووضع خطة محكمة مكنت من توقيف عناصر الشبكة الاجرامية المتكونة من ثلاثة اشخاص تتراوح اعمارهم ما بين 21 و 40 سنة ينحدرون من ولايتي عنابة وتبسة. مع حجز محرك من نوع “Yamaha ” .. ح40 حصان و جهاز تحديد المواقع GPS. بالإضافة إلى مركبة سياحية وهواتف نقالة وكذا إلى معدات وتجهيزات اخرى تستخدم في العملية.
سيتم تقديم الموقوفين أمام الجهات القضائية المختصة قضائيا من أجل ارتباكهم جناية تهريب المهاجرين غير شرعيين عن طريق البحر.
طالع أيضا: توقيف متورطين في قتل شاب أحدهم كان بصدد الحرڨة بوهران
تمكنت عناصر درك أرزيو بوهران من الايقاع بالمتورطين في جريمة قتل راح ضحيتها شاب المدعو “ح.ز” بمنطقة المحقن. احدهما كان بصدد خوض رحلة ابحار سري نحو الضفة الأخرى عبر قوارب الحرڨة.
وهي الجريمة البشعة التي ارتكبها الجناة الثلاثة خلال شجار حاد نشب بين الضحية وبين 3 أشخاص. الأمر الذي تم خلاله فتح تحقيقات موسعة للوقوف على ملابساتها، واستغلالا لمعلومات تم تحديد هوية وموقع المتهمين. اللذين يقطنان بارزيو لتسفر دوريات لعناصر الدرك إلى توقيفهما وتحويلهما الى مقر الفرقة لاستكمال التحقيق.
فيما بقى المشتبه الثالث في حالة فرار. بعد تكثيف عمليات البحث والتحري تم ضبطه. وهو بصدد خوض مغامرة ابحار سري عبر إحدى قوارب الهجرة غير الشرعية انطلاقا من احدي شواطئ مدينة عين الترك.
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تمكن أفراد وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني في برج بوعريريج، في عملية نوعية محكمة، من تفكيك شبكة إجرامية دولية منظمة. كما تختص الشبكة في تهريب والاتجار بالمهاجرين الجزائريين.
وتنشط الشبكة عبر كامل التراب الوطني بعدة ولايات مرورا بدولة ليبيا إلى عدة دول أوروبية. كما تقوم بالتواصل عبر وسائل التواصل الاجتماعي من أجل نقل الشباب الراغب في “الحرڤة“.
و تحصلت مصالح الدرك في البداية على معلومات تقود إلى خيوط الشبكة التي تبين أنها تتكون من 24 شخصا. حيث تتراوح أعمارهم بين 20 و24 سنة، من بينهم مسبوقون قضائيا.
وبعد ورود المعلومات باشر المحققون التحقيقات التي استمرت لأشهر، مع ترصد للمشتبه فيهم، أين تم تحديد هوياتهم. كما تبين أن الشبكة تنشط على مستوى ولاية برج بوعريريج باستعمال وسائل التواصل الاجتماعي.
وبعد تحقيقات معمقة، تم وضع خطة محكمة للإطاحة بالمشتبه فيهم، أين تمكن عناصر الدرك من توقيف 17 شخصا. فيما بقي 7 منهم في حالة فرار خارج الوطن.
كما أسفرت العملية عن حجز 5 هواتف نقالة مستعملة في ربط الاتصالات فيما بين عناصر الشبكة. وتم الانتهاء من التحقيقات واستيفاء جميع الإجراءات القانونية، قبل تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية المختصة.
وتجدر الإشارة إلى أن موضوع “الحرڨة” الذي ارتفعت حدته في الأشهر الأخيرة، صار متداولا في برج بوعريريج لأول مرة. خاصة وأن الولاية داخلية، ولم يسبق وأن سجلت عمليات مماثلة وسط شبابها الذين لا تستويهم “رحلات الموت“.