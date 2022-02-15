درك بالبوني تنجح في تطيح بشبكة مختصة في الحرڨة

في إطار مكافحة الجريمة المنظمة لا سيما ظاهرة الحرڨة عبر البحر. وبناء على معلومات واردة الى الفرقة الاقليمية للدرك الوطني بالبوني. مفادها وجود تحضير وتخطيط من شبكة اجرامية تنشط بولاية عنابة في تنظيم رحلات عبر البحر للهجرة الى الضفة المقابلة. بطريقة غير شرعية انطلاقا من شواطئ ولاية عنابة.

وعلى اثر معلومات الواردة تم تنشيط عنصر الاستعلام ووضع خطة محكمة مكنت من توقيف عناصر الشبكة الاجرامية المتكونة من ثلاثة اشخاص تتراوح اعمارهم ما بين 21 و 40 سنة ينحدرون من ولايتي عنابة وتبسة. مع حجز محرك من نوع “Yamaha ” .. ح40 حصان و جهاز تحديد المواقع GPS. بالإضافة إلى مركبة سياحية وهواتف نقالة وكذا إلى معدات وتجهيزات اخرى تستخدم في العملية.

سيتم تقديم الموقوفين أمام الجهات القضائية المختصة قضائيا من أجل ارتباكهم جناية تهريب المهاجرين غير شرعيين عن طريق البحر.

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تمكنت عناصر درك أرزيو بوهران من الايقاع بالمتورطين في جريمة قتل راح ضحيتها شاب المدعو “ح.ز” بمنطقة المحقن. احدهما كان بصدد خوض رحلة ابحار سري نحو الضفة الأخرى عبر قوارب الحرڨة.

وهي الجريمة البشعة التي ارتكبها الجناة الثلاثة خلال شجار حاد نشب بين الضحية وبين 3 أشخاص. الأمر الذي تم خلاله فتح تحقيقات موسعة للوقوف على ملابساتها، واستغلالا لمعلومات تم تحديد هوية وموقع المتهمين. اللذين يقطنان بارزيو لتسفر دوريات لعناصر الدرك إلى توقيفهما وتحويلهما الى مقر الفرقة لاستكمال التحقيق.

فيما بقى المشتبه الثالث في حالة فرار. بعد تكثيف عمليات البحث والتحري تم ضبطه. وهو بصدد خوض مغامرة ابحار سري عبر إحدى قوارب الهجرة غير الشرعية انطلاقا من احدي شواطئ مدينة عين الترك.

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