درك برج بوعريريج يحجز أكثر من 79 ألف وحدة تبغ بدون سند قانوني

تمكنت وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني ببرج بوعريريج، من معالجة قضية تتعلق بجنحة حيازة ونقل مادة التبغ “شمة” دون سند قانوني مع توقيف شخص واحد مشتبه فيه. وذلك في إطار محاربة ظاهرة التهرب الضريبي وقمع الغش وبيع السلع المقلدة.

العملية تمت أثناء قيام أفراد السرية الإقليمية لأمن الطرقات للدرك الوطني ببرج بوعريريج، بنقطة مراقبة على مستوى الطريق السيار أ ،2. أين لفت انتباههم شاحنة مشبوهة بعد توقيفها وتفتيشها تم العثور على متنها على 337 علبة كرتونية معباة بمادة الشمة.

بعد الاستفسار مع المشتبه فيه تبين أنه لا يحوز على أية وثيقة تسمح له بنقل أو حيازة المواد التبغية. ليتم توقيفه وحجز البضاعة المقدرة ب 79120 كيس من مادة الشمة.

بعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية سيتم تقديم المشتبه فيه أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا.

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