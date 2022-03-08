درك بجاية يحبط هجوم مسلح للسطو على محل مجوهرات ويحجز مسدسين

أحبطت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببجاية، عملية سطو مسلح كان مخطط لها ضد محل بيع المجوهرات بوسط المدينة.

وذلك بإستعمال مسدسين اثنين وقارورة غاز مسيلة للدموع وذلك اثر معلومات واردة الى وحداتها.

والتي تفيد بوجود شبكة إجرامية مختصة في السطو والاعتداء على محلات بيع المجوهرات ببلدية بجاية.

على إثرها تم تنشيط عنصر الإستعلامات، حيث تم تحديد مكان تواجد أحد عناصر الشبكة بحي الناصرية.

لتسفر العملية على توقيف المعني ويتعلق الأمر بشخص يبلغ من العمر 27 سنة، ينحدر من ولاية بجاية،

كما تم حجز قارورة غاز مسيل للدموع وسلاح تاريخي وسلاح ذو صنع يدوي.

بالإضافة الى ملابس وأحذية وقفازات وأقنعة تستعمل في عمليات السطو والاعتداء.

هذا وقام المشتبه فيه بالتخطيط رفقة شخص آخر في حالة فرار للقيام بالسطو على محل لبيع المجوهرات بوسط المدية.

حيث كانا يريدان استعمال مسدسين اثنين وقارورة مسيلة للدموع مرتدين لأقنعة، ليتم إقتياد المشبه فيه إلى مقر الفرقة لمواصلة التحقيق.

في حين تم إنجاز ملف في القضية وتقديم المعني أمام الجهات القضائية المختصة، أين تم إيداعه بمؤسسة إعادة التربية والتأهيل بواد غير.

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أوقفت عناصر فرقة الشرطة القضائية للأمن الحضري الثالث بأمن ولاية بجاية مجرم يبلغ من العمر 35 سنة يحترف السرقة بالأسواق الشعبية،

وتعود تفاصيل القضية بعد تسجيل عدة شكاوى لضحايا سرقة بالسوق الأسبوعي ” ايديمكو”.

وعلى إثرها تم إعداد خطة محكمة قصد الإيقاع بمحترفي السرقة وذلك بتكثيف التواجد الميداني لعناصر الشرطة سواء بالزي الرسمي والمدني على مستوى ذات السوق.

ليتمكن عناصر الشرطة من توقيف مجرم في حالة تلبس إقترف فعل السرقة بالنشل لهاتف نقال من جيب رجل مسن عمره يقارب السبعين سنة.

وقد تبين بأن المشتبه فيه معروف بتورطه بقضايا سرقة مماثلة.

و بعد نهاية التحقيق أنجز ملف جزائي ضد المشتبه فيه لأجل قضية السرقة بالنشل بالأماكن العامة.

وتم تقديمه أمام الجهات القضائية المختصة وبعد جلسة المثول الفوري صدر ضده عقوبة 18 شهرا حبس نافذة مع أمر إيداع.

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