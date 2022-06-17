درك بجاية يحجز آلتين لحفر الآبار الإرتوازية وشاحنة ببلدية بفناية إلماثن

حجز أفراد وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني ببجاية آلتين لحفر الآبار الإرتوازية (صوندا) و شاحنة بدون رخص في قضيتين متفرقتين بقرية تيمري ببلدية فناية إلماثن.

وتعود الوقائع القضية الأولى، إثر ورود معلومات إلى أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني فناية إلماثن، مفادها وجود شخص يقوم بحفر بئر إرتوازية بدون رخصة بالمكان المسمى قرية تيمري بلدية فناية الماثن.

وعلى إثرها تم تشكيل دورية والتنقل إلى عين المكان وبعد الوصول تم العثور على شاحنة نوع صوناكوم، على متنها آلة حفر داخل قطعة أرضية بالمكان المذكور أعلاه، ملك لشخص يبلغ من العمر 58سنة.

وعند طلب رخصة حفر بئر لإستخراج المياه الجوفية، أكد بأنه لا يحوز عليها، أين طلب من صاحبها بتوقيف الأشغال.كما تم اقتياد الشاحنة وآلة الحفر المثبتة عليها ووضعهما بالمحشر البلدي.

والقضية ثانية جاءت بناء على معلومات واردة إلى نفس الفرقة، مفادها وجود شخص يقوم بحفر بئر إرتوازية بدون رخصة بالمكان المسمى قرية تيمري بلدية فناية الماتن.

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ليتم تشكيل دورية والتنقل إلى عين المكان وبعد الوصول تم العثور على آلة حديدية بها عجلتين عبارة عن آلة تقليدية خاصة بحفر الآبار الإرتوازية موضوعة داخل قاعة الحفلات المملوكة من طرف شخص يبلغ من العمر 36 سنة.

وبعد إستيفاء جميع إجراءات القانونية، تم الدخول إلى مكان الحفر بحضور مسير قاعة الحفلات وبعد طلب رخصة حفر بئر لإستخراج المياه الجوفية أين أكد المعني بأنه انه لا يحوز عليها.

ليتم إنجاز ملف في القضيتين وإرساله إلى الجهات القضائية المختصة مع وضع آلتي الحفر والشاحنة بالمحشر البلدي.