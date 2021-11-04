درك بجاية يحجز جرافتين وشاحنة تستعمل في تهيئة وتسطيح الأراضي دون رخصة

حجزت أفراد وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني ببجاية من حجز جرافتين وشاحنة.تستعمل في تهيئة وتسطيح الأراضي دون رخصة.

وذلك إثر قيام أفراد وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني ببجاية بدورية على مستوى قرية إيبوراسن بلدية واد غير ولاية بجاية،

أين لفت انتباههم آلة حفر، تقوم بتهيئة وتسطيح قطعة أرضية.

وعند الإستفسار مع سائقها عن الوثائق التي تسمح له بالقيام بهذه الأعمال،

حيث أكد بأنه لا يحوز على أي وثيقة، على إثر ذلك تم توقيفه واقتياده إلى مقر الفرقة لمواصلة التحقيق في القضية.

أما القضية الثانية فتم ضبطها على إثر معلومات واردة لوحدات المجموعة، مفادها وجود آلة حفر تقوم بتهيئة.

وتسطيح قطعة ترابية على مستوى قرية تيزي بلدية واد غير ولاية بجاية.

وعلى إثرها تم تشكيل دورية والتنقل إلى عين المكان وبعد الوصولJ تم العثور على آلة الحفر تقوم بتهيئة وتسطيح قطعة ترابية وشاحنة تقوم بنقل الأتربة وتفريغها.

وبعد التقرب من سائقي الجرافة والشاحنة والاستفسار معهما عن الوثائق التي تسمح لهما بممارسة هذا النشاط أكدوا بأنهما لا يحوزا عليها،

وعلى إثرها تم توقيفهما وإقتيادهما إلى مقر الفرقة من أجل مواصلة التحقيق.

و تم إنجاز ملفين في القضيتين وإرسالها إلى الجهات القضائية المختصة مع وضع الجرافتين والشاحنة في المحشر البلدي.