درك بجاية يحجز كمية معتبرة من المهلوسات نوع إيكستازي

حجز أفراد وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني ببجاية، من حجز كمية معتبرة من الأقراص المهلوسة نوع إكستازي.

وتعود وقائع القضية إثر معلومات واردة لأفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببجاية مفادها وجود سيارة نوع سيات ليون، قادمة من مدينة الجزائر .

وفي طريقها نحو مدينة بجاية سالكة الطريق الوطني رقم 12 مقتادة من طرف شخص يبلغ من العمر 27 سنة ينحدر من ولاية الجزائر العاصمة. رفقة زوجته البالغة من العمر 34 سنة على متنها كمية من الأقراص المهلوسة نوع إيكستازي.

وعلى الفور تم تشكيل دورية من طرف الفرقة مدعمين بأفراد فرقة الأمن والتحري بأوقاس و وضع نقاط مراقبة على مستوى الطريق الوطني رقم 12 وجميع المسالك المحتمل المرورو متها.

ليتم توقيف السيارة السالفة الذكر على مستوى بلدية واد غير بعد التفتيش الدقيق للمركبة والأشخاص تم العثور بحوزة زوجة السائق على كمية من الأقراص المهلوسة نوع إيكستازي مخبأة بإحكام.

ليتم توقيفهما وإقتيادهما لمقر الفرقة لمواصلة التحقيق. العملية أسفرت على توقيف شخصين وحجز 268 قرص مهلوس نوع إيكستازي.

بالاضافة الى مبلغ مالي يقدر بـ 180.000 دج وهاتفين نقالين والسيارة السالفة الذكر. تم إنجاز ملف في القضية و سيتم تقديم الموقوفين أمام الجهات القضائية المختصة فور الإنتهاء من التحقيق.