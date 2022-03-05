درك بجاية يحجز 20 قنطارا من اللّحوم البيضاء الفاسدة

حجز افراد الدرك الوطني بولاية بجاية 20 قنطار من اللّحوم البيضاء غير صالحة للإستهلاك البشري ببلدية واد غير.

وجاءت هذه العملية اثر معلومات واردة لأفراد وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني ببجاية.

والتي تفيد بوجود مذبح غير شرعي لذبح الدواجن بالمكان المسمى إيبوراسن بلدية واد غير ولاية بجاية.

ليتم تشكيل دورية والتنقل إلى عين المكان، وبعد المعاينة تم العثور على مذبح غير شرعي.

حيث وجد بداخله كمية معتبرة من الدجاج المذبوح، جزء منه منزوع الريش موضوع بصهاريج كبيرة مملوءة بالمياه.

ويعود هذا المذبح الى شخص يبلغ من العمر 40 سنة، ينحدر من ولاية بجاية.

وبعد التنسيق مع أعوان قمع الغش لمديرية التجارة وطبيب بيطري تابع للمصالح الفلاحية لولاية بجاية، تبين بأن الدجاج فاسد وغير قابل للإستهلاك.

ليتم إنجاز ملف في القضية وإرساله إلى الجهات القضائية المختصة مع إتلاف السلع المحجوزة.

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