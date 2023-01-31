درك بجاية يحجز 3 قناطير من الدجاج الفاسد بمذبح سري بأميزور 

وضع أفراد وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني ببجاية، حدا لنشاط مذبح غير شرعي وحجز أزيد من3 قناطير من اللّحوم البيضاء (دجاج مذبوح غير منزوع الأحشاء ) ببلدية أميزور ولاية بجاية.

وتعود وقائع القضية، إثر معلومات واردة إلى أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بأميزور،مفادها وجود شخص يقوم بإستغلال مرآب بقرية لمحالي من أجل ذبح الدجاج وتوزيعه بطريقة غير شرعية.

وعلى إثرها تم تشكيل دورية والتنقل إلى عين المكان بالوصول تم معاينة وجود عتاد خاص بمذبح مع وجود دجاج مذبوح غير منزوع الأحشاء.

وبعد الإستفسار مع صاحب المذبح البالغ من العمر 41 سنة ، المنحدر من ولاية بجاية، عن الوثائق التي تسمح له بممارسة هذا النشاط ،أكد عدم إمتلاكه لأي وثيقة.

ليتم توقيفه رفقة شخصين يعملان عنده ، يبلغان من العمر 20 و 25 سنة على التوالي، ينحدران من ولاية بجاية وإقتيادهم إلى مقر الفرقة لمواصلة التحقيق.

وبعد التنسيق مع مفتشية قمع الغش لمديرية التجارة فرع أميزور وطبيب بيطري تابع لمصالح بلدية أميزور،تبين أن الدجاج فاسد وغير قابل للإستهلاك البشري.

ليتم إنجاز ملف في القضية و إرساله إلى الجهات القضائية المختصة مع إتلاف البضاعة المحجوزة.