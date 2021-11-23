درك بجاية يحجز 5516 وحدة من الخمور مموهة بالبصل داخل شاحنة

حجز أفراد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني ببجاية كمية معتبرة من المشروبات الكحولية محلية وأجنبية الصنع من مختلف الأنواع والأحجام.

وتعود وقائع القضية إلى قيام أفراد وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني ببجاية، بدورية عبر الإقليم.

وبتواجدهم بالخرجة الجنوبية لقرية بني منصور بلدية بوجليل ولاية بجاية وبالضبط على مستوى الطريق الولائي رقم 42، تم توقيف شاحنة تحمل ترقيم ولاية جنوبية.

وبعد تفتيشها تم العثور على 5516 وحدة من المشروبات الكحولية محلية وأجنبية الصنع من مختلف الأنواع والأحجام مموهة ومغطاة بالبصل.

ليتم على إثرها توقيف سائقها وإقتياده إلى مقر الفرقة لمواصلة التحقيق.كما تم إنجاز ملف في القضية وإرساله إلى الجهات القضائية المختصة .

مع تسليم المحجوزات ذات الصنع المحلي إلى أملاك الدولة والمحجوزات ذات الصنع الأجنبي والشاحنة لمصالح الجمارك ببجاية.