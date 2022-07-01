درك بجاية يسترجع سيارة مسروقة من شاطئ اشرشور ببوخليفة

استرجع أفراد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني ببجاية سيارة مسروقة مع توقيف شخص ببلدية بوخليفة ولاية بجاية.

وفي هذا السياق، تعود تفاصيل القضية تعود وقائعها إلى تقدم شخص يبلغ من العمر 26 سنة، ينحدر من ولاية المدية، إلى الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بتيشي.

وهذا من أجل تبليغ عن سرقة سيارته من نوع رنو سيمبول، سوداء اللّون (بجميع وثائقها الإدارية) وذلك بشاطئ البحر أشرشور بلدية بوخليفة ولاية بجاية.

بالمقابل و بعد تكثيف التحريات وتنشيط عنصر الإستعلامات بغية الوصول إلى الفاعلين، وبناءً على معلومات واردة لعناصر الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بتيشي عن مكان تواجد السيارة المذكورة أعلاه،

تم العثور عليها بالمكان المسمى الجابية بالضبط مقابل القرية السياحية كابري تور بالغابة وسط الأحراش كما تم توقيف شخص يبلغ من العمر 26 سنة، ينحدر من ولاية بجاية، المتهم الرئيسي في عملية السرقة رفقة شخص آخر هو في حالة فرار.

هذا و تم إنجاز ملف في القضية مع سماع المعني وتقديمه أمام السيّد وكيل الجمهورية لدى محكمة بجاية، مع تسليم السيارة إلى مالكها فور الإنتهاء من التحقيق.

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