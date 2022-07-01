درك بجاية يسترجع سيارة مسروقة من شاطئ اشرشور ببوخليفة
استرجع أفراد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني ببجاية سيارة مسروقة مع توقيف شخص ببلدية بوخليفة ولاية بجاية.
وفي هذا السياق، تعود تفاصيل القضية تعود وقائعها إلى تقدم شخص يبلغ من العمر 26 سنة، ينحدر من ولاية المدية، إلى الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بتيشي.
وهذا من أجل تبليغ عن سرقة سيارته من نوع رنو سيمبول، سوداء اللّون (بجميع وثائقها الإدارية) وذلك بشاطئ البحر أشرشور بلدية بوخليفة ولاية بجاية.
بالمقابل و بعد تكثيف التحريات وتنشيط عنصر الإستعلامات بغية الوصول إلى الفاعلين، وبناءً على معلومات واردة لعناصر الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بتيشي عن مكان تواجد السيارة المذكورة أعلاه،
تم العثور عليها بالمكان المسمى الجابية بالضبط مقابل القرية السياحية كابري تور بالغابة وسط الأحراش كما تم توقيف شخص يبلغ من العمر 26 سنة، ينحدر من ولاية بجاية، المتهم الرئيسي في عملية السرقة رفقة شخص آخر هو في حالة فرار.
هذا و تم إنجاز ملف في القضية مع سماع المعني وتقديمه أمام السيّد وكيل الجمهورية لدى محكمة بجاية، مع تسليم السيارة إلى مالكها فور الإنتهاء من التحقيق.
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كما أوقفت فرقة الشرطة القضائية لأمن دائرة تيمزريت بأمن ولاية بجاية شخصين مشتبه فيهما تتراوح أعمارهما 22 و 45 سنة، تورطا في قضية تسجيل و وضع للتداول شريط فيديو مخل بالحياء.
تفاصيل القضية جاءت بعد تداول مقطع فيديو مخل بالحياء تم نشره عبر مواقع التواصل الإجتماعي بتطبيقية المحادثة “ميسنجر” بين شباب مدينة تيمزريت. فور ذلك باشرت مصالح الشرطة بأمن الدائرة تحقيقا أفضى إلى التعرف على هوية الشخصان الظاهران في الفيديو المخل بالحياء. كما تم توقيفهما وإنجاز ضدهما ملف جزائي عن تهمة الفعل المخل بالحياء ، الشذوذ الجنسي و صنع و وضع للتداول شريط فيديو مخل بالحياء، إنشاء وكر للفسق وفساد الأخلاق.
كما تم تقديمهما أمام الجهات القضائية المختصة، أين صدر في حق المشتبه فيه الرئيسي أمر إيداع.
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كما تمكن أفراد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بولاية بجاية من تفكيك شبكة إجرامية متكونة من 3 أشخاص تقوم بسرقة السيارات و الدراجات النارية.
كما تم إسترجاع سيارة و دراجة نارية مسروقتين، و تعود وقائع العملية بناء على تنشيط عنصر الإستعلامات. أين قامت وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بولاية بجاية من توقيف 3 أشخاص تتراوح أعمارهم مابين 20 و30 سنة.
كما أن المستبه فيهم الموقوفون ينحدرون من ولاية بجاية. حيث قاموا بسرقة مركبة ودراجة نارية. ليتم إسترجاع المسروقات وتقديم الأطراف أمام العدالة.
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