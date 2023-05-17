درك بجاية يضع حدا لشبكة المتاجرين بالمخدرات بأيث مليكش

تمكن أفراد وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني ببجاية، من وضع حد لشبكة إجرامية مختصة بالمتاجرة بالمخدرات متكونة من5 أشخاص تنشط على مستوى بلدية بني مليكش ولاية بجاية.

وقائع القضية تعود الى معلومات واردة لأفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بتازمالت مفادها وجود شبكة إجرامية مختصة بالمتاجرة بالمخدرات تنشط على مستوى قرية تينسوين بلدية بني مليكش ولاية بجاية.

على إثر ذلك تم تنشيط عنصر الإستعلام و بعد تحديد مكان تواجد عناصر الشبكة ، وبعد إتخاذ جميع الإجراءات القانونية تم وضع خطة محكمة ومداهمة المكان.

أسفرت العملية على توقيف عنصرين تابعين للشبكة تتراوح أعمارهم مابين 30 و38 سنة ينحدرون من ولاية بجاية.

بعد تفتيش مسكنيهما تم العثور على (738.6) غرام من الكيف المعالج (45)قرص مهلوس نوع بريقابالين 300 ملغ قاطع الورق كيتور ،هاتفين نقالين ، إضافة الى مبلغ مالي من عائدات البيع والمتاجرة. ليتم توقيفهما وإقتيادهما إلى مقر الفرقة لمواصلة التحقيق مواصلة للتحقيق. وإستغلالا للموقوفين السالفي الذكر تم تحديد هوية شخصين أخران تابعين لنفس الشبكة وبعد إتخاذ جميع الإجراءات القانونية تم تفتيش منزليهما.

حيث تم العثور على 170.5 غ من الكيف المعالج 3 أسلحة بيضاء خنجر، كيتار، 4 خراطيش فارغة ظرف فارغ خاص بقنبلة مسيلة الدموع 6 هواتف نقالة إضافة إلى مبلغ مالي من عائدات البيع و المتاجرة. ليتم توقيف أحدهما وإستغلالا لهذا الاخير تم توقيف شخصان آخران ليبلغ عدد الأشخاص الموقوفين التابعين للشبكة الـ 5. تم إنجاز ملف في القضية وسيتم تقديم الموقوفين أمام الجهات القضائية المختصة.