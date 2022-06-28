درك بجاية يطيح بشبكة لصوص لسرقة السيارات والدراجات النارية

فكك أفراد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني ببجاية شبكة إجرامية متكونة من 3 أشخاص تقوم بسرقة السيارات والدراجات النارية.

كما تم إسترجاع سيارة ودراجة نارية مسروقتين، وتعود وقائع العملية بناء على تنشيط عنصر الإستعلامات اين قامت وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني ببجاية من توقيف 3 أشخاص تتراوح أعمارهم مابين 20 و30 سنة.

والذين ينحدرون من ولاية بجاية، حيث قاموا بسرقة مركبة ودراجة نارية، ليتم إسترجاع المسروقات وتقديم الأطراف أمام العدالة.