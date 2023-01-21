درك بجاية يطيح بشبكة للمتاجرة في المهلوسات ويحجز 2100 بريغابالين

وضع أفراد وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني ببجاية، حدا لشبكة إجرامية مختصة في المتاجرة بالأقراص المهلوسة متكونة من 3 أشخاص ينحدرون من ولاية بجاية.

وتعود وقائع القضية إثر معلومات واردة لأفراد فصيلة الأبحاث للدرك الوطني ببجاية مفادها وجود شبكة إجرامية مختصة في ترويج الأقراص المهلوسة تنشط على مستوى بلديات أوقاس. سوق الأثنين و ملبو.

والتي تستعمل في تنقلاتها سيارة نوع رونو كليو كومبيس في ترويج هاته السموم.

وعلى إثر هذه المعلومة تم تنشيط عنصر الاستعلام حيث تم تحديد مكان تواجد السيارة وعناصر الشبكة.

وبعد تتبع تحركاتهم تم وضع خطة محكمة، أسفرت العملية على توقيف السيارة السالفة الذكر والتي كان على متنها 3 أشخاص تتراوح أعمارهم مابين 25 و 33 سنة ينحدرون من ولاية بجاية.

وبعد تفتيش السيارة والأشخاص الذين كانوا على متنها تم حجز 2100قرص مهلوس نوع بريغابالين وأربعة هواتف نقالة.

ليتم توقيفهم وإقتيادهم لمقر الفصيلة لمواصلة التحقيق، فيما تم إنجاز ملف في القضية و سيتم تقديم الموقوفين أمام الجهات القضائية المختصة فور الإنتهاء من التحقيق.