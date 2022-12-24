درك بجاية يكشف مستودع سري لبيع الخمور ويحجز 1261 وحدة

تمكن أفراد وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني ببجاية، من حجز كمية من المشروبات الكحولية أجنبية الصنع مختلفة الأنواع و الأحجام.

وتعود وقائع القضية، إثر معلومات واردة لأفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببجاية مفادها قيام شخص يبلغ من العمر 63 سنة، ينحدر من ولاية بجاية بإستغلال مستودع منفصل على منزله لبيع المشروبات الكحولية دون رخصة، بقرية أبو داو بلدية تالة حمزة ولاية بجاية.

وعلى إثر ذلك وبعد إستيفاء جميع الإجراءات القانونية تم التنقل إلى عين المكان ومداهمته أين تم توقيف صاحب المحل.

وبعد الإستفسار معه حول الوثائق التي تسمح له بممارسة هذا النشاط أكد أنه لا يحوز على أي رخصة ليتم إقتياده إلى مقر الفرقة لمواصلة التحقيق. العملية أسفرت على حجز 1261 وحدة من المشروبات الكحولية أجنبية الصنع مختلفة الأنواع والأحجام.

كما تم إنجاز ملف في القضية وإرساله للجهات القضائية المختصة مع حجز البضاعة السالفة الذكر وتسليمها لمصالح أملاك الدولة ببجاية.