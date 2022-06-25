درك بجاية يوقف شابين بحوزتهما كمية من المهلوسات بشاطئ سوق الإثنين

أوقف أفراد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني ببجاية شخصين، كما تم حجز 15 قرص مهلوس نوع بريغابالين 300 ملغ على مستوى شاطئ سوق الإثنين.

وتعود وقائع القضية أثناء قيام عناصر الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بسوق الاثنين، بدورية على مستوى شاطئ سوق الإثنين.

ليشاهدوا شخصينيبلغان من العمر 17 و25 سنة على التوالي، ينحدران من ولاية سطيف، مترجلين على مستوى الشاطئ السالف الذكر.

وعند التقرب منهما، قام أحدهما برمي علبة سجائر على الأرض عند مشاهدته لمصالح الدرك الوطني.

وعند تفتيش العلبة تم العثور بداخلها على مشطين من الأقراص المهلوسة نوع بريقابالين 300 ملغ.

ليتم توقيفهما وإقتيادهما إلى مقر الفرقة لمواصلة التحقيق. تم إنجاز ملف في القضية وتقديم المعنيان أمام السلطات القضائية فور إنتهاء من التحقيق