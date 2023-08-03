درك بجاية يوقف شخص مشتبه في تورطه في إضرام النيران بغابة بومنصور بواد غير

تمكن أفراد وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني ببجاية، من توقيف شخص مشتبه في تورطه في إضرام النيران بغابة قرية بومنصور بلدية واد غير ولاية بجاية.

تعود وقائع القضية إثر تلقى أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بواد غير مكالمة هاتفية من طرف أحد المواطنين القاطنيين بقرية بومنصور ، مفادها نشوب حريق على مستوى غابة نفس القرية ، على إثر ذلك تم إخطار مصالح الحماية المدنية وتشكيل دورية والتنقل الى عين المكان وبعد إتخاذ جميع الإجراءات القانونية والقيام بالمعاينات اللازمة ، بعد تنشيط عنصر الإستعلام تم تحديد الشخص المشتبه فيه في إضرام النيران بذات الغابة ويتعلق الأمر بشخص يبلغ من العمر 38 سنة ، ينحدر من ولاية بجاية ، ليتم توقيفه والتحقيق معه في جناية وضع النار عمدا في غابة وحقول مزروعة أشجار وجنحة عدم التبليغ عن جناي. تم إنجاز ملف في القضية و تقديم المعني أمام الجهات القضائية المختصة حيث تم إيداعه الحبس بمؤسسة إعادة التربية بواد غير.