درك بجاية يوقف موظف بسونلغاز متورط في إختلاس 100 مليون سنتيم 

أوقف أفراد وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني ببجاية، موظف بشركة سونلغاز الوكالة التجارية يقوم بإختلاس أموال عمومية وخيانة الأمانة بولاية بجاية.

وتعود وقائع القضية إثر معلومات واردة لأفراد فصيلة الأبحاث للدرك الوطني ببجاية، مفادها وجود شخص بالوكالة التجارية لشركة سونلغاز ولاية بجاية.

والكائن مقرها بشارع أربع طرق يقوم بالنصب والاحتيال وإختلاس أموال الزبائن يعمل كأمين بالصندوق لذات الوكالة التجارية.

وعلى إثر ذلك وبعد التعمق في التحقيق تبين أن هذا الأخير، وبحكم وظيفته قام بإلغاء عمليات تسديد فواتير إستهلاك الزبائن على النظام الآلي بعد إيداعها لديه بالصندوق نقدان وبعد إستلامه الأموال من الزبائن يقوم بتسليمهم (وصل التسديد للزبون) وبعد ذلك يقوم بعملية الإلغاء.

ليتم إكتشاف 56 عملية الغاء تسديد لفواتير الزبائن بمبلغ إجمالي يقدر بــ100 مليون سنتيم.

وعلى إثر ذلك وبعد إتخاذ جميع الإجراءات القانونية تم توقيف المعني وإقتياده الى مقر فصيلة الأبحاث من أجل جنحة إختلاس أموال عمومية وخيانة الأمانة.

كما تم إنجاز ملف في القضية وتقديم المعني أمام الجهات القضائية المختصة، حيث تم إيداعه الحبس بمؤسسة إعادة التربية بواد غير.

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