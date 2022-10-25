درك بجاية يوقف 3 أفارقة يروجون الكوكايين بالقرية السياحية بوليماط

أوقف أفراد وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني ببجاية، 3 أشخاص من جنسية إفريقية من أجل الحيازة على الكوكايين. على مستوى القرية السياحية بوليماط بلدية بجاية.

وتعود وقائع القضية، بناءً على معلومات واردة إلى الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببجاية، مفادها وجود 3 أشخاص أفارقة تتراوح أعمارهم بين 21 و35 سنة. يقومون بالمتاجرة بمادة المخدرات الصلبة (الكوكايين) بقرية بوليماط.

وبعد تنشيط عنصر الإستعلامات ووضع خطة محكمة تم رصد المشتبه فيهم و مداهمة مكان تواجدهم ليتم توقيفهم .

ليتم العثور بحوزة أحدهم على كمية معتبرة من مادة المخدرات الصلبة (الكوكايين) بوزن قدره 80 غ.

أين صرح أنها ملكا له وأنه أحضرها من بلدية بوعينان ولاية البليدة من أجل بيعها لأحد الأشخاص مقابل مبلغ مالي يقدر بـــ 650000 دج.

وعلى إثر ذلك تم إقتيادهمم إلى مقر الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببجاية لمواصلة التحقيق، كما تم إنجاز ملف في القضية وإرساله إلى الجهات القضائية المختصة، أين تم إيداعهم الحبس.