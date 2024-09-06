درك بجاية يُطيح بشبكتين إجراميتين ويحجز كيف ومهلوسات

تمكنت مصالح الدرك الوطني، في بجاية، من الإطاحة بشبكتين إجراميتين مختصتين في ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية في قضيتين منفصلتين في نفس اليوم.

وحسب ذات المصالح، مكنت هاتين العمليتين، من حجز 50 صفيحة من المخدرات -كيف معالج- بوزن إجمالي يقدر ب 4 كلغ و700 غرام.

بالإضافة إلى حجز مبلغ مالي يقدر بـ 320000 دج من عائدات البيع، فيما تم توقيف شخصين. وحجز سيارة سياحية بسيدي عيش.

كما تم حجز 3000 قرص مهلوس من نوع بريغابالين 300 ملغ، صنع أجنبي. وتوقيف شخصين وحجز سيارة سياحية بخراطة. فيما لا يزال التحقيق متواصل في القضية.