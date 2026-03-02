درك براقي يطيح بعصابتين مختصتين في ترويج المخدرات وحجز كمية معتيرة

تمكنت وحدات الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني ببراقي، من وضع حد لنشاط عصابتين خطيرتين مختصتين في ترويج المخدرات والأقراص المهلوسة.

العملية الأولى عالجتها فرقة الأمن والتحري للدرك الوطني ببراقي، على إثر معلومات تحصلت عليها مفادها وجود شبكة إجرامية مختصة في ترويج المخدرات تنشط على مستوى أحياء بلدية براقي. و استغلالا للمعلومة وبعد تنشيط عنصر الإستعلام وتكثيف التحريات تم التوصل إلى هوية عناصر الشبكة. وتحديد أماكن نشاطهم الإجرامي أين مكنت العملية من توقيف شخصين مع حجز 1.450 كلغ من مادة الكيف المعالج. بالإضافة كذلك إلى مبلغ مالي قدره 68 ألف دينار جزائري و مركبة سياحية تستعمل في نقل المخدرات.

أما العملية الثانية عالجتها الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالرايس، على إثر معلومات متحصل عليها من طرف مستخدمي الفرقة. مفادها قيام شخصين بترويج المخدرات على مستوى أحياء بلديتي سيدي موسى. بعد الاستغلال الجيد للمعلومة تم تحديد هوية أفراد العصابة وتحديد مكان نشاطهم.

ليتم وضع خطة أمنية محكمة أسفرت عن توقيف 03 أشخاص مع حجز 1023 قرص مهلوس نوع بريقابالين مبلغ مالي قدره 41 مليون سنتيم من العائدات الإجرامية، صاعق كهربائي.

بعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية سيتم تقديم الموقوفين أمام الجهات القضائية المختصة.