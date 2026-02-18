درك برج بوعريريج يفكك عصابة إجرامية متورطة في السرقة

تمكنت وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني ببرج بوعريريج من تفكيك عصابة إجرامية تتكون من 03 أشخاص. مشتبه فيهم في قضية السرقة بالعنف المقترنة بالتهديد باستعمال سلاح أبيض.

حيثيات القضية تعود إلى شكوى مقدمة لأفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني برأس الوادي من طرف الضحية. مفادها تعرضه للسرقة من طرف أشخاص مجهولين. حيث قاموا بترصده وتتبعه أثناء توجهه الجمع الحليب وعند وصوله إلى إحدى المنعرجات تهجموا عليه بواسطة بسلاح أبيض (سيف) وسلبه مبلغ مالي قدره 221 مليون سنتيم.

على إثر ذلك باشر أفراد الفرقة تحرياتهم الميدانية مستغلين جميع الوسائل القانونية، ما مكن من تحديد هوية المشتبه فيهم وتوقيفهم في ظرف وجيز مع استرجاع مبلغ 48 مليون سنتيم من المسروقات، وحجز المركبة المستعملة في الجريمة.

بعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية سيتم تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا.