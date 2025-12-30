درك برج بوعريريج يُطيح بشبكة ويحجز أزيد من 36 ألف قرص مهلوس

تمكنت وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني، ببرج بوعريريج، من تفكيك شبكة إجرامية مختصة في المتاجرة بالمؤثرات العقلية، وتوقيف 03 أشخاص مشتبه فيهم، مع حجز 36900 قرص مهلوس نوع بريغابالين والمركبة المستعملة في الجريمة.

وحسب بيان لمصالح الدرك الوطني، العملية تمت أثناء قيام أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببرج الغدير بنقطة مراقبة وتفتيش. على مستوى الطريق الولائي رقم 42، وعند توقيف مركبة، وتفتيشها تفتيشا دقيقا وباستعمال الثنائي السينوتقني. تم العثور على كمية معتبرة من الأقراص المهلوسة مخبأة داخل السيارة، ليتم على الفور توقيف سائقها المشتبه فيه الأول. واقتياده لمقر الفرقة لمواصلة التحقيق.

بعد تعميق التحريات تم التوصل إلى هوية باقي أفراد الشبكة وتوقيفهم، أين سيتم تقديمهم أمام الجهات القضائية. المختصة إقليميا بعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية.

