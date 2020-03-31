درك برج منايل يحجز 36 قنطار من الفرينة ومواد غذائية مخزنة بطريقة غير قانونية

تمكنت وحدات الدرك الوطني التابعة للكتيبة الإقليمية ببرج منايل بولاية بومرداس إثر عملية مداهمة ورشة للصناعات الغذائية ببلدية بودواو، من حجز 16000 وحدة من المادلين و36 قنطار من الفرينة، 07 قنطار من السكر ، 68 كلغ من خميرة الحلويات 1500 لتر من الزيت وهذا في إطار مواصلة العمل الرقابي والردعي بخصوص الجنح والمخالفات المتعلقة بالممارسات التجارية والقواعد الصحية بإقليم المجموعة الإقليمية للدرك الوطني ببومرداس.

وحيث تم رفع المخالفات التالية وهي ممارسة نشاط تجاري وصناعي بطريقة غير شرعية، عدم الفوترة و مخالفة إلزامية وسم المنتوج.

وحسب بيان للمجموعة الإقليمية للدرك الوطني، فإن الموقوف قد اقتيد إلى مقر الفرقة من أجل مواصلة التحقيق والتنسيق مع مصالح مديرية التجارة لحجز السلع و مكتب الصحة والنظافة ببلدية بودواو من أجل إتلافها.

واكدت مصالح الدرك أنه وللتبليغ عن مثل هذه الظواهر، فقد تم تخصيص الرقم الأخضر للدرك الوطني 1055 و موقع الشكاوي المسبقة والاستعلام عن بعد PPGN.MDN.DZ تحت تصرف المواطنين.